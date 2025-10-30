Суд передал государству 63 квартиры бывших владельцев «Макфы»

Центральный районный суд Челябинска передал в собственность государства 63 квартиры бывших владельцев компании «Макфа». Недвижимость, расположенная в разных городах России, будет направлена на обеспечение военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил заявление Генпрокуратуры об изменении способа исполнения ранее вынесенного решения, заменив взыскание денежных средств с бывших владельцев «Макфы» на обращение в доход государства их жилых помещений. Квартиры находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах.

«Изъятие квартир по антикоррупционным искам, поступление их в доход Российской Федерации направлено на восстановление социальной справедливости и солидарности в сфере борьбы с коррупцией», — отметили в суде.

Министерство обороны Российской Федерации уже обратилось с инициативой о передаче этой недвижимости для дальнейшего предоставления военнослужащим.

В январе имущество компании «Макфа» было изъято в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Всего государству перешло 19,7 млрд рублей. Впоследствии, в июне, суд отказал экс-владельцам «Макфы» во взыскании дивидендов за период работы с 2002 по 2024 годы.

В июле стало известно, что изъятый у экс-владельцев «Макфы» госпакет в «Челябинскоблгазе» будет приватизирован. После чего, в сентябре, экс-губернатор Челябинской области и бывший владелец «Макфы» был переобъявлен в розыск.

Ранее «Макфа» захотела взыскать €37,7 тыс. с чешской Makfa Europe.