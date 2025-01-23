Экс-владельцы «Макфы» проиграли суд почти на 20 млрд рублей

Суд в Челябинске взыскал с экс-владельцев «Макфы» 19,7 млрд рублей по иску ГП РФ

Центральный районный суд Челябинска взыскал с бывших владельцев компании «Макфа» свыше 19,7 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры РФ. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

«Иск удовлетворили в полном объеме, взыскав солидарно с 14 ответчиков 19 740 206 191 рубль и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ, солидарно со всех — государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей», — сказал юрист.

Трунов добавил, что суд также постановил немедленно передать в собственность государства 100% долей Мишкинского комбината. При этом, по словам адвоката, решение планируется обжаловать.

По версии Генпрокуратуры, бывший губернатор Челябинской области и основатель компании «Макфа» Михаил Юревич, а также экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

В декабре прошлого года бывшие владельцы «Макфы» предложили Генеральной прокуратуре заключить мировое соглашение с выплатой суммы иска почти в 20 млрд рублей. По словам Трунова, это значит, что у ответчиков не будут забирать ничего сверх того, что арестовано на счетах.

Ранее отец основателя «Макфы» обратился в СК после изъятия компании в госсобственность.