Изъятый у экс-владельцев «Макфы» госпакет в «Челябинскоблгазе» будет приватизирован

Принадлежавшие бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу акции ОАО «Челябинскоблгаз» будут приватизированы. Об этом сообщается на портале правовой информации, соответствующее распоряжение было подписано 5 июля.

Отмечается, что акции компании планируются к приватизации в 2025-2027 годах. Речь идет о 57,59% акций.

После включения в план приватизации акции «Челябинскоблгаза» будут выставлены на аукционе. У ОАО появится новый собственник.

В январе Центральный районный суд Челябинска взыскал с бывших владельцев компании «Макфа» свыше 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ. Суд также постановил немедленно передать в собственность государства 100% долей Мишкинского комбината.

По версии надзорного ведомства, бывший губернатор Челябинской области и основатель компании «Макфа» Михаил Юревич, а также экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

Впоследствии Михаил Юревич уехал в Лондон и был заочно арестован.

Ранее отец основателя «Макфы» обратился в СК после изъятия компании в госсобственность.