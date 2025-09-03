На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший губернатор Челябинской области и экс-владелец «Макфы» переобъявлен в розыск

МВД: бывший губернатор Челябинской области Юревич переобъявлен в розыск
true
true
true
close
Александр Кондратюк/РИА Новости

Бывший губернатор Челябинской области и экс-владелец компании «Макфа» Михаил Юревич переобъявлен в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из базы министерства внутренних дел России.

В документе говорится, что Юревич разыскивается по статье Уголовного кодекса России. Он переобъявлен в розыск, ранее разыскивался. По какой статье УК его преследуют, не указывается.

Михаил Юревич был губернатором Челябинской области с 2010 по январь 2014 года, а до этого пять лет был мэром Челябинска. В настоящее время в отношении экс-чиновника расследуется уголовное дело о взятке в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 млрд рублей, он находится в международном розыске.

В июле стало известно, что принадлежавшие Юревичу акции ОАО «Челябинскоблгаз» будут приватизированы.

В январе Центральный районный суд Челябинска взыскал с бывших владельцев компании «Макфа» свыше 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ. Суд также постановил немедленно передать в собственность государства 100% долей Мишкинского комбината.

По версии надзорного ведомства, бывший губернатор Челябинской области и основатель компании «Макфа» Михаил Юревич, а также экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

Впоследствии Михаил Юревич уехал в Лондон.

Ранее отец основателя «Макфы» обратился в СК после изъятия компании в госсобственность.

