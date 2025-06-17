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Суд отказал экс-владельцам «Макфы» в апелляции

Суд отказал экс-владельцам «Макфы» во взыскании 19,7 миллиарда рублей дивидендов
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Александр Кондратюк/РИА Новости

Челябинский областной суд отказал бывшим владельцам производителя макарон «Макфа» в удовлетворении апелляционных жалоб на решение о взыскании дивидендов и распределенной прибыли за 2002–2024 годы в размере более 19,7 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Людмила Айвар.

Она подчеркнула, что решение было оставлено без изменений, а жалобы ответчиков остались без удовлетворения.

В январе Центральный районный суд Челябинска взыскал с бывших владельцев компании «Макфа» свыше 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ. Суд также постановил немедленно передать в собственность государства 100% долей Мишкинского комбината.

По версии надзорного ведомства, бывший губернатор Челябинской области и основатель компании «Макфа» Михаил Юревич, а также экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов занимались бизнесом, одновременно работая в органах государственной власти, поэтому их компании имели коррупционное происхождение.

Ранее отец основателя «Макфы» обратился в СК после изъятия компании в госсобственность.

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