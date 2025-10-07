«Макфа» захотела взыскать €37,7 тыс. с чешской Makfa Europe

Компания «Макфа» обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском к чешской Makfa Europe s.r.o. о взыскании свыше €37,7 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

«Акционерное общество «Макфа» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Makfa Europe s.r.o. (Чешская Республика) о взыскании задолженности по контракту купли-продажи от 24 января 2017 года в размере 37 722,63 евро», — говорится в сообщении.

Как отмечается в Арбитражном суде, исковое заявление принято к производству. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 17 ноября.

В январе имущество компании «Макфа» было изъято в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Всего государству перешло 19,7 млрд рублей. Впоследствии, в июне, суд отказал экс-владельцам «Макфы» во взыскании дивидендов за период работы с 2002 по 2024 годы.

В июле стало известно, что изъятый у экс-владельцев «Макфы» госпакет в «Челябинскоблгазе» будет приватизирован. После чего, в сентябре, экс-губернатор Челябинской области и бывший владелец «Макфы» был переобъявлен в розыск.

Ранее отец основателя «Макфы» обратился в СК.