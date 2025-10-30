В Цб заявили, что правительство сможет сдержать рост цен на бензин

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что правительство сможет удержать рост цен на бензин, и он не станет причиной ускорения инфляции. Об этом она заявила во время выступления в Госдуме.

Рост цен на бензин, как и повышение НДС она охарактеризовала, как разовые временные факторы. Рост налога не станет постоянной причиной ускорения инфляции, уверена глава Центробанка.

«Мы считаем, что правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции», — сказала она.

Набиуллина также добавила, что в экономике России нет признаков рецессии. По ее словам, экономике важна предсказуемость курса рубля, а она достигается при низкой инфляции.

8 октября главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин сообщил, что инфляция в России сможет опуститься до 4% только если экономика войдет в рецессию — то есть начнется спад производства, снизится деловая активность и темпы роста. Эксперт уточнил, что без спада в экономике добиться такого уровня инфляции вряд ли получится.

Ранее Набиуллина рассказала об опасности дешевых кредитов.