В ЦБ РФ заявили об отсутствии признаков рецессии в экономике страны

Набиуллина: в экономике России нет признаков рецессии
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В экономике России нет признаков рецессии. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«При рецессии неизбежны две вещи — резко растет безработица, а затем снижаются зарплаты. Ни того, ни другого у нас сейчас близко нет», — сказала глава ЦБ.

По ее словам, экономике важна предсказуемость курса рубля, она достигается при низкой инфляции.

14 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что инфляция в стране постепенно замедляется. По его словам, подобное явление наблюдается на фоне существенного бюджетного импульса в начале года, необходимого для оперативного запуска многих государственных программ и проектов.

8 октября главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин сообщил, что инфляция в России сможет опуститься до 4%, только если экономика войдет в рецессию, то есть начнется спад производства, снизится деловая активность и темпы роста. Эксперт уточнил, что без спада в экономике добиться такого уровня инфляции вряд ли получится.

Ранее в РСПП спрогнозировали снижение ставки Центробанка к концу 2026 года.

