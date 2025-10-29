Набиуллина рассказала об опасности дешевых кредитов

Накачивание экономики деньгами с помощью дешевых кредитов ведет к стагфляции экономики. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Совета федерации, передает ТАСС.

По словам Набиуллиной, несмотря на частую критику политики Центробанка по удержанию низкой инфляции с помощью высокой ключевой ставки, она убеждена, что, если «отпустить» инфляцию и резко снизить ставку, оживление экономики будет непродолжительным, а дальнейшие события приведут к кризису, сочетающему инфляцию и сокращение темпов экономического роста — стагфляции.

«Политика монетарной накачки спроса — это гарантированный путь напрямую в стагфляцию, а в худшем случае в гиперинфляцию и финансовый кризис. Об этом говорит и наш опыт 90-х, который, уверена, повторять никто не хочет, и опыт других стран», — подчеркнула она.

По ее словам, курс на снижение ключевой ставки был взят Банком России в июне 2025 года. За четыре месяца ЦБ снизил ставку на 4,5 процентных пункта. Вместе с тем, как отметила глава Банка России, все решения по ключевой ставке исходят из того, что нужно как можно быстрее снизить цены и при этом не допустить переохлаждения экономики.

Ранее депутат Арефьев заявил, что повышение налоговой нагрузки скажется на ценах и приведет к новому витку инфляции в РФ.