Бизнес

Ключевая ставка, инфляция и курс рубля. Набиуллина выступает с докладом в Госдуме

Набиуллина выступает перед Госдумой. Онлайн-трансляция
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступает на заседании Государственной Думы РФ

Владимир Федоренко/РИА Новости
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме с ежегодным докладом о денежно-кредитной политике. В повестке — прогноз по инфляции в России, оценка состояния отечественной экономики и параметры ключевой ставки. Парламентарии рассчитывают услышать позицию ЦБ о перспективах смягчения его жесткой политики, динамике курса рубля и долговой нагрузке россиян. После выступления Набиуллина ответит на вопросы депутатов всех фракций.
13:17

Российской экономике нужна предсказуемость курса рубля, а это достигается с помощью низкой инфляции — Набиуллина.

13:16

13:14

Денежно-кредитная политика ЦБ направлена на то, чтобы российская экономика снова не оказалась в состоянии 90-х, заявила Набиуллина.

В экономике России нет признаков рецессии, подчеркнула глава ЦБ.

«Я бы очень призывала ответственно относиться к таким заявлениям. Потому что при рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты. Ни того, ни другого сейчас у нас близко нет», - сказала она.

13:12

По словам Набиуллиной, в начале 2026 года инфляция немного ускорится, но это не отменяет снижения ключевой ставки.

13:10

Путь к низкой инфляции в России вышел долгим и не прямым, но это необходимо для экономики, заявила Набиуллина.

13:09

«Еще одно проявление высокой ключевой ставки — это укрепление рубля в первой половине нынешнего года. Несколько слов о том, как это работает. Высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на импорт, а значит, более умеренный спрос на зарубежную валюту. Второе, рубль как средство сбережения становится более привлекательным для людей, для бизнеса, чем сберегать в валюте. Иначе говоря, укрепление рубля — это тоже один из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию. Если этот канал убрать, как иногда призывают искусственно ослабить рубль, то ключевая ставка должна быть выше», — Набиуллина.

13:04

«Чем больше льготного кредита, тем выше будет ключевая ставка, чтобы баланс сошелся и инфляция не разгонялась. Но мы же хотим, чтобы, я уверена, что мы все хотим, чтобы кредит был доступен всем гражданам, всему бизнесу, всем регионам и федеральному бюджету», — Набиуллина.

13:02

Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда — Набиуллина.

13:01

По словам Набиуллиной, важнейшая причина, по которой ЦБ двигается осторожно со снижением ключевой ставки, — ситуация на рынке труда.

«Низкая безработица, никто не будет спорить, это — абсолютно большое благо. Каждая пара рук у нас определена, расхватана. Но вот в нашем случае низкая безработица уже переросла в дефицит кадров, и мне, честно говоря, сложно привести, я смотрела, пример какой-то другой крупной экономики, где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго. И к чему это приводит, мы тоже видим по опытам двух последних лет, — к ожесточенной конкуренции предприятий за работников. Это приводит к тому, что зарплата растет быстрее производительности труда. То есть эти факторы толкают инфляцию вверх и обесценивают те же самые зарплаты», — подчеркнула глава ЦБ.

13:00

Набиуллина о том, почему нужна высокая ключевая ставка:

«Рост НДС действительно ведет к разовому повышению уровня цен. И этим прямой эффект повышения от новой ставки налога исчерпывается. Рост налога не становится постоянной причиной ускорения инфляции. То же самое с бензином. Мы считаем, что правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции. Но проблема в том, что когда этих разовых временных факторов несколько, и они входят в резонанс, усиливают друг друга, опасения людей по поводу инфляции могут заметно вырасти, а эти опасения могут иметь последствия в виде необходимости более высоких ставок».

12:50

По словам Набиуллиной, летом отмечалось нетипично раннее и сильное сезонное удешевление плодоовощной продукции.

«Осенью эти цены раньше, чем обычно, вернулись к росту. Изменение сезонности в ценах на овощи и напряженность на топливном рынке — временные факторы, которые привели к усилению текущих темпов роста цен. Но даже если очистить инфляцию от этих и других временных факторов, то ее устойчивые показатели все еще выше 4%. Нет выраженной тенденции к снижению цен. Большинство индикаторов устойчивой инфляции уже несколько месяцев находятся в диапазоне 4-6%», — отметила глава ЦБ.

Она констатировала, что инфляционные ожидания остаются высокими. Так, ценовые ожидания предприятий в октябре даже выросли после того, как несколько месяцев практически не менялись. И выросли прежде всего в торговле, сказала Набиуллина. Она добавила, что компании объясняют повышение своих оценок темпов роста цен, в том числе предстоящим увеличением налогов.

«Ожидания по инфляции у нас повышены до 4-5%. Этот пересмотр вызван временными проинфляционными факторами, включая ситуацию на топливном рынке, повышение налогов, а также индексацию коммунальных тарифов более высокими темпами. По нашей оценке, перенос этих факторов в цены продлится до середины следующего года. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет оставаться у цели в 4%», — подчеркнула глава ЦБ.

12:45

Набиуллина сказала, что инвестиции в российскую экономику с начала года выросли на 25%. Прежде всего, это происходит за счет прибыли предприятий (2-2,5 трлн рублей в месяц).
«Бизнес не может быстро повышать цены. Прибыльными остаются строительство, сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие», — сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, российский бизнес получил 78 трлн рублей кредитов.

12:36

Набиуллина пришла на пленарное заседание.

12:35

Банк России ожидает, что процесс снижения ключевой ставки продлится на протяжении всего 2026 года, заявила 28 октября Набиуллина. По ее словам, текущий прогноз ЦБ предусматривает постепенное смягчение денежно-кредитных условий, которое растянется на весь период следующего года.

12:30

С большой долей вероятности, Набиуллиной от депутатов последуют вопросы о траектории снижения ключевой ставки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что при прогнозе инфляции ~7% «надо снижать ключевую ставку».

ЦБ снижал ключевую ставку четыре раза в 2025 году.

12:25

ЦБ придерживается жесткой денежно-кредитной политики и удерживает высокую ключевую ставку, потому что текущие темпы роста цен «выше 4% в годовом пересчете». Банк России проводит жесткую политику для возврата инфляции к этой цели.

12:20

Самое важное о стратегическом документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов» читайте в карточках, подготовленных ЦБ.

12:15

Набиуллина также расскажет, почему ЦБ сохраняет жесткий курс денежно-кредитной политики и высокую ключевую ставку. Глава Банка России объяснит, как это должно удержать инфляцию и стабилизировать потребительский спрос.

12:10

ЦБ готовит предложения по сдерживанию роста цен в России и ипотечной долговой нагрузки населения. Эти темы, по информации «Газеты.Ru», войдут в ключевые блоки выступления Набиуллиной в Госдуме.

12:08

В центре внимания депутатов — устойчивость рубля и ситуация с ликвидностью. Набиуллина, по данным источников, готова прокомментировать колебания курса и ситуацию с вкладами.

12:05

Выступление Набиуллиной в Госдуме пройдет на фоне обсуждения федерального бюджета на 2026-2028 годы. Регулятор может уточнить позицию по расходам на поддержку банков и региональных программ кредитования.

12:03

Планируется, что Набиуллина выступит на пленарной сессии Госдумы. Она начнется в 12:15 мск.

12:00

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня представит в Госдуме доклад о денежно-кредитной политике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Председатель Банка России обозначит прогноз по инфляции и росту ВВП на 2026 год, а также даст ориентиры по ключевой ставке. 24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%.

