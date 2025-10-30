Ключевая ставка, инфляция и курс рубля. Набиуллина выступает с докладом в Госдуме

Российской экономике нужна предсказуемость курса рубля, а это достигается с помощью низкой инфляции — Набиуллина.
Денежно-кредитная политика ЦБ направлена на то, чтобы российская экономика снова не оказалась в состоянии 90-х, заявила Набиуллина.
В экономике России нет признаков рецессии, подчеркнула глава ЦБ.
«Я бы очень призывала ответственно относиться к таким заявлениям. Потому что при рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты. Ни того, ни другого сейчас у нас близко нет», - сказала она.
По словам Набиуллиной, в начале 2026 года инфляция немного ускорится, но это не отменяет снижения ключевой ставки.
Путь к низкой инфляции в России вышел долгим и не прямым, но это необходимо для экономики, заявила Набиуллина.
«Еще одно проявление высокой ключевой ставки — это укрепление рубля в первой половине нынешнего года. Несколько слов о том, как это работает. Высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на импорт, а значит, более умеренный спрос на зарубежную валюту. Второе, рубль как средство сбережения становится более привлекательным для людей, для бизнеса, чем сберегать в валюте. Иначе говоря, укрепление рубля — это тоже один из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию. Если этот канал убрать, как иногда призывают искусственно ослабить рубль, то ключевая ставка должна быть выше», — Набиуллина.
«Чем больше льготного кредита, тем выше будет ключевая ставка, чтобы баланс сошелся и инфляция не разгонялась. Но мы же хотим, чтобы, я уверена, что мы все хотим, чтобы кредит был доступен всем гражданам, всему бизнесу, всем регионам и федеральному бюджету», — Набиуллина.
По словам Набиуллиной, важнейшая причина, по которой ЦБ двигается осторожно со снижением ключевой ставки, — ситуация на рынке труда.
«Низкая безработица, никто не будет спорить, это — абсолютно большое благо. Каждая пара рук у нас определена, расхватана. Но вот в нашем случае низкая безработица уже переросла в дефицит кадров, и мне, честно говоря, сложно привести, я смотрела, пример какой-то другой крупной экономики, где показатели рынка труда держались бы в такой зоне так долго. И к чему это приводит, мы тоже видим по опытам двух последних лет, — к ожесточенной конкуренции предприятий за работников. Это приводит к тому, что зарплата растет быстрее производительности труда. То есть эти факторы толкают инфляцию вверх и обесценивают те же самые зарплаты», — подчеркнула глава ЦБ.
Набиуллина о том, почему нужна высокая ключевая ставка:
«Рост НДС действительно ведет к разовому повышению уровня цен. И этим прямой эффект повышения от новой ставки налога исчерпывается. Рост налога не становится постоянной причиной ускорения инфляции. То же самое с бензином. Мы считаем, что правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции. Но проблема в том, что когда этих разовых временных факторов несколько, и они входят в резонанс, усиливают друг друга, опасения людей по поводу инфляции могут заметно вырасти, а эти опасения могут иметь последствия в виде необходимости более высоких ставок».
По словам Набиуллиной, летом отмечалось нетипично раннее и сильное сезонное удешевление плодоовощной продукции.
«Осенью эти цены раньше, чем обычно, вернулись к росту. Изменение сезонности в ценах на овощи и напряженность на топливном рынке — временные факторы, которые привели к усилению текущих темпов роста цен. Но даже если очистить инфляцию от этих и других временных факторов, то ее устойчивые показатели все еще выше 4%. Нет выраженной тенденции к снижению цен. Большинство индикаторов устойчивой инфляции уже несколько месяцев находятся в диапазоне 4-6%», — отметила глава ЦБ.
Она констатировала, что инфляционные ожидания остаются высокими. Так, ценовые ожидания предприятий в октябре даже выросли после того, как несколько месяцев практически не менялись. И выросли прежде всего в торговле, сказала Набиуллина. Она добавила, что компании объясняют повышение своих оценок темпов роста цен, в том числе предстоящим увеличением налогов.
«Ожидания по инфляции у нас повышены до 4-5%. Этот пересмотр вызван временными проинфляционными факторами, включая ситуацию на топливном рынке, повышение налогов, а также индексацию коммунальных тарифов более высокими темпами. По нашей оценке, перенос этих факторов в цены продлится до середины следующего года. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет оставаться у цели в 4%», — подчеркнула глава ЦБ.
Набиуллина сказала, что инвестиции в российскую экономику с начала года выросли на 25%. Прежде всего, это происходит за счет прибыли предприятий (2-2,5 трлн рублей в месяц).
«Бизнес не может быстро повышать цены. Прибыльными остаются строительство, сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие», — сказала Набиуллина.
По словам главы ЦБ, российский бизнес получил 78 трлн рублей кредитов.
Банк России ожидает, что процесс снижения ключевой ставки продлится на протяжении всего 2026 года, заявила 28 октября Набиуллина. По ее словам, текущий прогноз ЦБ предусматривает постепенное смягчение денежно-кредитных условий, которое растянется на весь период следующего года.
С большой долей вероятности, Набиуллиной от депутатов последуют вопросы о траектории снижения ключевой ставки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что при прогнозе инфляции ~7% «надо снижать ключевую ставку».
ЦБ снижал ключевую ставку четыре раза в 2025 году.
ЦБ придерживается жесткой денежно-кредитной политики и удерживает высокую ключевую ставку, потому что текущие темпы роста цен «выше 4% в годовом пересчете». Банк России проводит жесткую политику для возврата инфляции к этой цели.
Самое важное о стратегическом документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов» читайте в карточках, подготовленных ЦБ.
Набиуллина также расскажет, почему ЦБ сохраняет жесткий курс денежно-кредитной политики и высокую ключевую ставку. Глава Банка России объяснит, как это должно удержать инфляцию и стабилизировать потребительский спрос.
ЦБ готовит предложения по сдерживанию роста цен в России и ипотечной долговой нагрузки населения. Эти темы, по информации «Газеты.Ru», войдут в ключевые блоки выступления Набиуллиной в Госдуме.
В центре внимания депутатов — устойчивость рубля и ситуация с ликвидностью. Набиуллина, по данным источников, готова прокомментировать колебания курса и ситуацию с вкладами.
Выступление Набиуллиной в Госдуме пройдет на фоне обсуждения федерального бюджета на 2026-2028 годы. Регулятор может уточнить позицию по расходам на поддержку банков и региональных программ кредитования.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня представит в Госдуме доклад о денежно-кредитной политике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Председатель Банка России обозначит прогноз по инфляции и росту ВВП на 2026 год, а также даст ориентиры по ключевой ставке. 24 октября ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%.