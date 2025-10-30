Ключевая ставка, инфляция и курс рубля. Набиуллина выступает с докладом в Госдуме

12:50

По словам Набиуллиной, летом отмечалось нетипично раннее и сильное сезонное удешевление плодоовощной продукции.

«Осенью эти цены раньше, чем обычно, вернулись к росту. Изменение сезонности в ценах на овощи и напряженность на топливном рынке — временные факторы, которые привели к усилению текущих темпов роста цен. Но даже если очистить инфляцию от этих и других временных факторов, то ее устойчивые показатели все еще выше 4%. Нет выраженной тенденции к снижению цен. Большинство индикаторов устойчивой инфляции уже несколько месяцев находятся в диапазоне 4-6%», — отметила глава ЦБ.

Она констатировала, что инфляционные ожидания остаются высокими. Так, ценовые ожидания предприятий в октябре даже выросли после того, как несколько месяцев практически не менялись. И выросли прежде всего в торговле, сказала Набиуллина. Она добавила, что компании объясняют повышение своих оценок темпов роста цен, в том числе предстоящим увеличением налогов.

«Ожидания по инфляции у нас повышены до 4-5%. Этот пересмотр вызван временными проинфляционными факторами, включая ситуацию на топливном рынке, повышение налогов, а также индексацию коммунальных тарифов более высокими темпами. По нашей оценке, перенос этих факторов в цены продлится до середины следующего года. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет оставаться у цели в 4%», — подчеркнула глава ЦБ.