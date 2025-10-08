В России назвали сценарий, при котором инфляция будет 4% в 2026 году

Экономист Копейкин: инфляция в России будет 4% в 2026 году в случае рецессии

Инфляция в России сможет опуститься до 4% только если экономика войдет в рецессию — то есть начнется спад производства, снизится деловая активность и темпы роста. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин.

По его словам, без спада в экономике добиться такого уровня инфляции вряд ли получится.

«Сейчас рост цен связан не столько со спросом, сколько с ростом издержек — налогов, тарифов и расходов бизнеса. Даже если люди покупают меньше, цены все равно растут. Только повышение НДС, по словам министра финансов, добавит около 1 процентного пункта к инфляции», — отметил эксперт.

Копейкин считает, что эта оценка может быть заниженной: помимо НДС, растут другие платежи, ужесточаются условия для малого бизнеса, повышаются зарплаты и проценты по кредитам. Хотя ЦБ ожидает снижение ключевой ставки до 12–13% в 2026 году, компании не сразу почувствуют эффект — старые долги все равно нужно обслуживать по высоким ставкам.

Экономист также предупредил, что в ближайшие месяцы возможное ослабление рубля приведет к росту цен на импорт и отечественные товары. В базовом прогнозе правительства средний курс доллара на 2026 год превышает 92 рубля.

Кроме того, слишком жесткая политика Центробанка мешает бизнесу инвестировать. По прогнозу Минэкономразвития, в следующем году инвестиции снизятся, что может замедлить рост производительности и снизить предложение товаров. В таких условиях инфляция вряд ли заметно замедлится, заключил Копейкин.

По данным Минэкономразвития, с 23 по 29 сентября инфляция в России составила 8,01% в годовом выражении, немного выше показателя предыдущей недели.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предсказал рост цен в России из-за повышения налога на добавленную стоимость.