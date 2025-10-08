На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали сценарий, при котором инфляция будет 4% в 2026 году

Экономист Копейкин: инфляция в России будет 4% в 2026 году в случае рецессии
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Инфляция в России сможет опуститься до 4% только если экономика войдет в рецессию — то есть начнется спад производства, снизится деловая активность и темпы роста. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин.

По его словам, без спада в экономике добиться такого уровня инфляции вряд ли получится.

«Сейчас рост цен связан не столько со спросом, сколько с ростом издержек — налогов, тарифов и расходов бизнеса. Даже если люди покупают меньше, цены все равно растут. Только повышение НДС, по словам министра финансов, добавит около 1 процентного пункта к инфляции», — отметил эксперт.

Копейкин считает, что эта оценка может быть заниженной: помимо НДС, растут другие платежи, ужесточаются условия для малого бизнеса, повышаются зарплаты и проценты по кредитам. Хотя ЦБ ожидает снижение ключевой ставки до 12–13% в 2026 году, компании не сразу почувствуют эффект — старые долги все равно нужно обслуживать по высоким ставкам.

Экономист также предупредил, что в ближайшие месяцы возможное ослабление рубля приведет к росту цен на импорт и отечественные товары. В базовом прогнозе правительства средний курс доллара на 2026 год превышает 92 рубля.

Кроме того, слишком жесткая политика Центробанка мешает бизнесу инвестировать. По прогнозу Минэкономразвития, в следующем году инвестиции снизятся, что может замедлить рост производительности и снизить предложение товаров. В таких условиях инфляция вряд ли заметно замедлится, заключил Копейкин.

По данным Минэкономразвития, с 23 по 29 сентября инфляция в России составила 8,01% в годовом выражении, немного выше показателя предыдущей недели.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предсказал рост цен в России из-за повышения налога на добавленную стоимость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами