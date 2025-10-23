Путин рассказал о приоритетном подходе к маткапиталу

К программе материнского капитала надо подходить аккуратно, защищая интересы женщин и детей. Такое заявление российский президент сделал в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, пишет РИА Новости.

«Безусловно, надо думать о совершенствовании этого механизма (материнского капитала - ред.). Надо защитить интересы детей и женщин, прежде всего. Он хоть и называется семейным иногда, я назвал его именно материнским капиталом неслучайно - надо защитить интересы женщины и ребенка. Прошу вас относиться к этому очень аккуратно», — сказал глава государства.

В конце сентября стало известно, что в 2026 году в России увеличат материнский капитал за двоих детей до 974,1 тыс. рублей. На единое пособие потратят около 1,76 трлн рублей. Индексация маткапитала, как уточняется, состоится с 1 февраля 2026 года.

До этого сообщалось, что Минтруд прорабатывает возможность модернизации маткапитала, поскольку необходима более существенная поддержка при рождении второго ребенка.

В июне этого года Путин подписал закон, который предусматривает упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу.

Ранее в Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение тяжелобольных детей.