Минтруд прорабатывает модернизацию материнского капитала

Глава Минтруда отметил ослабление эффекта материнского капитала
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Минтруд прорабатывает возможность модернизации маткапитала, поскольку необходима более существенная поддержка при рождении второго ребенка. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на пленарном заседании VI Форума социальных инноваций регионов.

«Мы понимаем, что нужна и модернизация материнского капитала, сегодня эта мера востребована, но ее эффект слабеет», — сказал он.

Котяков добавил, что в настоящее время российским семьям необходима более существенная поддержка при рождении второго ребенка. Минтруд при участии Совета Федерации прорабатывает возможные подходы модернизации маткапитала, отметил министр.

По словам Котякова, проработка проекта модернизации ведется с учетом поддержки вторых и последующих рождений.

6 сентября председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что с 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей без уплаты НДФЛ за рождение ребенка.

В свою очередь депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о будущем маткапитала и поддержке многодетных семей. По словам парламентария, государство постепенно меняет подходы к стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми. Депутат также сообщила, что индексация материнского капитала будет проводиться ежегодно и продолжится в дальнейшем.

Ранее в Госдуме рассказали о будущем маткапитала и поддержке многодетных семей.

