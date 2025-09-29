В России увеличат маткапитал за двоих детей в 2026 году

Минтруда: маткапитал за двоих детей в РФ увеличат до 974,1 тыс. рублей

В России в следующем году увеличат материнский капитал за двоих детей до 974,1 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Минтруда РФ.

«В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тыс. рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тыс. рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей», — сказано в сообщении ведомства.

На единое пособие потратят около 1,76 трлн рублей. Индексация маткапитала, как уточняется, состоится с 1 февраля 2026 года.

До этого стало известно, что Минтруд прорабатывает возможность модернизации маткапитала, поскольку необходима более существенная поддержка при рождении второго ребенка.

6 сентября председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что с 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей без уплаты НДФЛ за рождение ребенка.

В июне этого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу.

Ранее стало известно, что россиянки начали вдвое чаще тратить маткапитал на образование детей.