На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России увеличат маткапитал за двоих детей в 2026 году

Минтруда: маткапитал за двоих детей в РФ увеличат до 974,1 тыс. рублей
true
true
true
close
Shutterstock

В России в следующем году увеличат материнский капитал за двоих детей до 974,1 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Минтруда РФ.

«В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тыс. рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тыс. рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей», — сказано в сообщении ведомства.

На единое пособие потратят около 1,76 трлн рублей. Индексация маткапитала, как уточняется, состоится с 1 февраля 2026 года.

До этого стало известно, что Минтруд прорабатывает возможность модернизации маткапитала, поскольку необходима более существенная поддержка при рождении второго ребенка.

6 сентября председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что с 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей без уплаты НДФЛ за рождение ребенка.

В июне этого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу.

Ранее стало известно, что россиянки начали вдвое чаще тратить маткапитал на образование детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами