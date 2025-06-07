Власти упростят получение материнского капитала

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Единая цифровая платформа «Социальное казначейство» автоматизирует процесс предоставления социальной поддержки. В рамках этой системы будет вестись учет россиян, которые имеют право на материнский капитал, что упростит и ускорит получение средств.

Также законом сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом, что сделает процесс выплат быстрее и удобнее для семей. От рождения ребенка и передачи через сервис «Госуслуги» сведений об этом до получения сертификата на господдержку, согласно принятой норме, будет проходить пять дней. Также уменьшится срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала — до 48 часов.

Накануне Путин заявил, что почти все российские семьи получают те или иные меры государственной поддержки. По его словам, доля семей, которые получают меры поддержки на детей, вплотную приблизилась к 100%. Подобного результата власти не планировали достичь даже к 2030 году, отметил глава государства.

Ранее Путин рассказал о непреложности семейных ценностей для России.