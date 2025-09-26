В ГД предложили разрешить тратить маткапитал на лечение тяжелобольных детей

В России нужно разрешить использовать средства маткапитала для оплаты лечения детей с тяжелыми заболеваниями, соответствующее мнение высказал депутат Госдумы Евгений Марченко. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что сейчас маткапитал можно тратить только в случае, если ребенок является инвалидом.

«Мы с вами знаем, что ситуации бывают разные, поэтому, я считаю, что можно было бы предоставить возможность тратить средства маткапитала на лечение каких-то тяжелых, серьезных заболеваний», — сказал парламентарий.

По его словам, деньги также можно разрешить тратить на оплату поездки за границу с целью лечения.

Список заболеваний, для которых можно предусмотреть такую возможность, сформируют после консультаций с экспертами.

24 сентября Минфин РФ сообщил, что проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы позволяет сохранить материнский капитал до 2030 года с индексацией на уровень инфляции.

С 1 февраля 2025 года маткапитал на первого ребенка в России вырос на 7,3%. Сумма выплаты на первого ребенка составляет 676 398 рублей. В случае рождения второго ребенка в семье размер маткапитала в 2025 году — 893 835 рублей. Такая сумма будет выплачена семье, если родители до этого не обращались за средствами. Если маткапитал уже был получен на первого ребенка, семья может рассчитывать на доплату на второго ребенка в размере 217,4 тысячи рублей.

Ранее в Госдуме выступили против предложения об отцовском капитале.