Лихачев рассказал о сотрудничестве РФ и КНР по Севморпути

Лихачев: РФ и Китай установят новый рекорд в контейнерных перевозках по Севморпути

В 2025 году Россия и Китай установят новый рекорд в грузовых показателях контейнерных перевозок по Северному морскому пути (СМП). Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

По его словам, объем перевозок может превысить 400 тысяч тонн.

«Надо отметить, что в этом смысле российско-китайское сотрудничество на СМП растет еще более высокими темпами, скажем, если говорить про количество контейнерных перевозок, то оно сначала в 2023–2024 году возросло в 2 раза, сейчас примерно еще на 60%», — сказал Лихачев.

13 октября в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути. Рейс вышел 23 сентября из порта Нинбо-Чжоушань.

В начале сентября заместитель председателя государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщал, что впервые в истории через Северный морской путь пройдет транзитный контейнерный рейс из китайского порта Нинбо до европейских портов Роттердама и Гамбурга.

Ранее Путин заявил о десятикратном росте грузопотока по Севморпути.