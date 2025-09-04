На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первый транзитный рейс из Китая в Европу пройдет по Северному морскому пути

Россия откроет новый маршрут для международной логистики
Лулишов Соломон/РИА «Новости»

Впервые в истории через Северный морской путь (СМП) пройдет транзитный контейнерный рейс из китайского порта Нинбо до европейских портов Роттердама и Гамбурга. Об этом сообщил заместитель председателя государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

«Впервые в истории развития СМП готовится контейнерный транзитный рейс по маршруту из порта Нинбо в Китае 15 сентября этого года и выгрузкой в промежуточных портах Феликстоу, Роттердам и Гамбург. Рейс планируется закончить 17-20 октября в Санкт-Петербурге», — отметил он.

Панов выступил на сессии «Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока», организованной в рамках Восточного экономического форума.

Предполагается, что этот маршрут станет важным шагом в развитии международной логистики через арктические воды. Использование Северного морского пути позволяет значительно сократить время доставки грузов между Азией и Европой по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
