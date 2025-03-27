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Путин сообщил о десятикратном росте грузопотока по Севморпути

Путин: за последние десять лет грузопоток по Севморпути вырос почти в 10 раз
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Михаил Фомичев/РИА Новости

За последние десять лет грузопоток по Северному морскому пути (СМП) увеличился почти в десять раз. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе пленарного заседания международного форума «Арктика — территория диалога», передает РИА Новости.

По его словам, если в 2014 году по Севморпути было перевезено всего 4 млн тонн грузов, то в прошлом году — почти 38 млн тонн. Глава государства отметил, что это в пять раз больше рекорда, который был достигнут во времена СССР. Он выразил уверенность, что к 2030 году этот показатель будет равен 70-100 млн тонн.

Российский лидер также сказал, что Севморпуть должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, который пройдет от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока. Он добавил, что СМП соединит мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным, экономически выгодным маршрутом.

До этого Путин заявил, что Российская Федерация планирует реализовать масштабный план развития Севморпути. Он рассказал, что в рамках него пополнится ледокольный флот, в том числе суда на атомной тяге, а для обкатки маршрутов запустят каботажные рейсы. Кроме того, сейчас модернизируются спутниковые группировки, строятся новые топливные терминалы, центры безопасности судоходства и другие объекты обеспечения береговой инфраструктуры.

Северный морской путь — судоходный маршрут в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек.

Ранее эксперт предупредил, что у РФ в Арктике может появиться конкурент, несущий прямую угрозу ее экономическим интересам.

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