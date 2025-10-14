«Росатом»: транзитный рейс из КНР в Европу впервые прошел по Севморпути

Первый транзитный рейс из Китая в Европу прошел по Северному морскому пути. Об этом заявили в госкорпорации «Росатом», передает РИА Новости.

Отмечается, что трансарктический маршрут вдвое сократил срок доставки груза по сравнению с традиционными маршрутами. В «Росатоме» добавили, что этот рейс стал еще одним шагом на пути развития потенциала Севморпути в устойчивый логистический канал между Европой и Азией.

13 октября в британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути. Рейс вышел 23 сентября из порта Нинбо-Чжоушань.

В начале сентября заместитель председателя государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщал, что впервые в истории через Северный морской путь (СМП) пройдет транзитный контейнерный рейс из китайского порта Нинбо до европейских портов Роттердама и Гамбурга.

Ранее Путин заявил о десятикратном росте грузопотока по Севморпути.