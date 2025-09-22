В Европу по Северному морскому пути отправилось первое судно

Первое грузовое судно отправилось из КНР в Европу по Северному морскому пути

В британский город Филикстоу из Китая по Северному морскому пути отправилось первое грузовое судно. Об этом сообщил ТАСС.

Судно Istanbul Bridge вышло из китайского порта Нинбо-Чжоушань. Оно перевозит товары, реализуемые через платформы электронной коммерции, а также аккумуляторы и высокоэффективные накопители энергии.

В правительстве города Нинбо это событие назвали первым в мире арктическим экспресс-рейсом из Китая в Европу.

Там также заявили, что данный маршрут «окажет мощную поддержку китайским предприятиям в преодолении неопределенности в мировой торговле и освоении новых международных логистических каналов».

В начале сентября заместитель председателя государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщал, что впервые в истории через Северный морской путь (СМП) пройдет транзитный контейнерный рейс из китайского порта Нинбо до европейских портов Роттердама и Гамбурга.

Ранее Путин заявил о десятикратном росте грузопотока по Севморпути.