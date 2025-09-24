На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зарплаты президента РФ и премьера повысят впервые за два года

Зарплаты Путина и Мишустина с 1 октября будут проиндексированы на 7,6%
close
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Зарплаты президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Михаила Мишустина с 1 октября текущего года будут проиндексированы на 7,6%. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что индексация зарплат президента России и премьера произошла впервые за два года. Их денежное вознаграждение будет повышено в 1,076 раза.

Кроме того, указами Путина будут повышены зарплаты у генпрокурора России, председателя Следственного комитета (СК), судей Конституционного суда, Верховного суда и других госслужащих и руководителей министерств и ведомств.

До этого Владимир Путин повышал себе и другим государственным служащим России зарплаты в 2023 году на 5,5%.

По данным из декларации Центральной избирательной комиссии РФ, опубликованной в 2024 году, президент России Владимир Путин заработал более 67,5 млн рублей за шесть лет — в период с 2017 по 2022 год. Согласно декларации, у главы государства есть несколько источников финансовых средств: зарплата, доходы от ценных бумаг и вкладов в банках, а также от продажи собственности, и военная пенсия.

Ранее сообщалось, кого коснется индексация зарплаты с 1 октября 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами