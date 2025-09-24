Зарплаты президента РФ и премьера повысят впервые за два года

Зарплаты Путина и Мишустина с 1 октября будут проиндексированы на 7,6%

Зарплаты президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Михаила Мишустина с 1 октября текущего года будут проиндексированы на 7,6%. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что индексация зарплат президента России и премьера произошла впервые за два года. Их денежное вознаграждение будет повышено в 1,076 раза.

Кроме того, указами Путина будут повышены зарплаты у генпрокурора России, председателя Следственного комитета (СК), судей Конституционного суда, Верховного суда и других госслужащих и руководителей министерств и ведомств.

До этого Владимир Путин повышал себе и другим государственным служащим России зарплаты в 2023 году на 5,5%.

По данным из декларации Центральной избирательной комиссии РФ, опубликованной в 2024 году, президент России Владимир Путин заработал более 67,5 млн рублей за шесть лет — в период с 2017 по 2022 год. Согласно декларации, у главы государства есть несколько источников финансовых средств: зарплата, доходы от ценных бумаг и вкладов в банках, а также от продажи собственности, и военная пенсия.

