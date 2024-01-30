Размер текста
А
А
А

ЦИК опубликовал декларацию о доходах Путина за шесть лет

ЦИК: Путин заработал более 67,5 млн рублей за шесть лет

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Действующий российский лидер, кандидат в президенты РФ Владимир Путин заработал свыше 67,5 млн рублей за период с 2017 по 2022 год, то есть за шесть лет, предшествующих году назначения выборов. Информацию об этом опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Согласно декларации, у Путина есть несколько источников финансовых средств: зарплата, доходы от ценных бумаг и вкладов в банках, а также от продажи собственности, и военная пенсия. В списке зарегистрированного на Путина имущества — квартира площадью 77 квадратных метров и гараж на 18 «квадратов» в Петербурге, а также автомобили «Нива» 2009 года выпуска, ГАЗ М21 1960-го, ГАЗ М21 1965-го, автоприцеп «Скиф» 1987-го.

В документе указано, что Путин располагает 10 счетами в банках на общую сумму более 54,4 млн рублей.

29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты. Как заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, решение о регистрации Путина комиссия приняла единогласно.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее в Кремле отказались комментировать содержание предвыборной кампании Путина.

Все новости на тему:
Выборы президента России 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами