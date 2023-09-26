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В России повысят зарплаты президенту, премьеру и министрам

Путин проиндексировал на 5,5% зарплаты президенту, премьеру и министрам

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заработные платы президента, председателя правительства, министров и руководителей отдельных ведомств проиндексированы с 1 октября на 5,5%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого сообщалось, что Путин подписал указ, который с 1 октября повышает на 5,5% зарплаты отдельным категориям государственных служащих.

В документе прописано, что мера распространяется на президента и премьер-министра России, также зампредседателя Совета безопасности, руководителей министерств, ведомств и других федеральных чиновников.

Другими двумя указами глава государства повысил зарплаты генпрокурору РФ и председателю Следственного комитета. Сейчас эти должности занимают Игорь Краснов и Александр Бастрыкин соответственно.

До этого Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в РФ в 2023 году до 7,5%.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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