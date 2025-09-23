Индексация зарплаты с 1 октября 2025 года: кому повысят оклады и на сколько

В России с 1 октября произойдет повышение заработной платы. Оно коснется в первую очередь военных, сотрудников силовых структур, работников федеральных государственных органов и учреждений. Индексация будет выше, чем изначально планировалось. У каких категорий госслужащих вырастет заработная плата и на сколько, чем обусловлено повышение и как его оценивают финансовые эксперты — в материале «Газеты.Ru».

На сколько вырастут зарплаты

С 1 октября будут проиндексированы денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, а также заработная плата отдельных категорий бюджетников.

7,6% размер индексации зарплаты с 1 октября 2025 года

«Механизм реализации будет осуществляться через корректировку базовых ставок и применение повышающих коэффициентов к существующим тарифным сеткам», — пояснила профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

Кому повысят зарплаты в октябре

Как рассказал «Газете.Ru» доцент Юридического факультета, заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов, индексация затрагивает, в первую очередь, представителей силовых ведомств и лиц, проходящих военную службу по контракту или по призыву. Увеличение коснется базовых окладов по должностям и званиям.

Среди тех, чьи зарплаты вырастут с октября 2025 года на 7,6%:

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту или призыву;



сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, имеющие специальные звания полиции;



служащие войск нацгвардии;



сотрудники таможенных органов;



сотрудники федеральной противопожарной службы;



служащие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;



сотрудники органов принудительного исполнения РФ;



сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы;



лица начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи и другие категории.

Также согласно распоряжению от 1 августа 2025 г. № 2071-р, повышение на 7,6% затронет:

работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;



работников федеральных государственных органов, а также гражданский персонал воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583.

Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева обратила внимание, что на 7,6% вырастут не только оклады, но и надбавки и компенсации. Зарплату с повышением военнослужащие, сотрудники и работники ведомств получат уже в ноябре. Главное условие для индексации — средства на оплату труда должны идти из федерального бюджета, а не из регионального.

Екатерина Агаева также отметила, что индексация затронет не только оклады военнослужащих, но и их пенсии.

«Пенсии военнослужащих напрямую зависит от окладов, следовательно, их выплаты также проиндексируют. При этом нововведение коснется всех военных пенсионеров — уволенных по выслуге лет, инвалидов, членов семей погибших военных», — подчеркнула она.

Чем обусловлен размер индексации

Размер индексации 7,6% продиктован, в первую очередь, высокими темпами инфляции, сообщил Исмаил Исмаилов. По словам эксперта, в первоначальной редакции постановления, принятой еще в апреле, для военных был установлен меньший размер повышения — 4,5%.

Этот показатель многие посчитали недостаточным, учитывая, что по итогам 2024 года рост индекса потребительских цен составил 9,52%. Соответственно, запланированное повышение зарплат отставало бы от прошлогодних темпов инфляции более, чем в два раза, а любая индексация имела бы, по сути, компенсационно-восстановительный характер, а не влекла бы рост реальных доходов работников бюджетной сферы. В связи с этим поступило предложение еще до вступления в силу норм об индексации зарплат пересмотреть величину в сторону повышения. Исмаил Исмаилов заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при правительстве РФ

При этом, как отметил Исмаилов, нужно учитывать, что решение принималось в сентябре уже после начала цикла снижения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

«Требование о пересмотре было инициировано Минобороны, в котором и был предложен уровень 7,6% на основе инфляционных прогнозов и возможностей бюджета. Также был принят во внимание аналогичный показатель индексации, установленной для работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — пояснил Исмаил Исмаилов.

Нюансы индексации зарплаты бюджетникам

Важно понимать, что индексация касается только окладов и тарифных ставок, обратил внимание финансовый консультант Евгений Атоев.

«Это значит, что фиксированные выплаты, такие как премии или компенсации, останутся без изменений. Однако надбавки, которые рассчитываются как процент от оклада, также увеличатся, что может привести к небольшому росту общего дохода», — пояснил эксперт.

Инвестор и основатель социальной сети про финансы «Базар» Владислав Никонов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что в большинстве случаев люди увидят обновленные суммы в ноябрьских выплатах за октябрь.

«Итог «на руки» зависит от системы доплат: где-то надбавки и премии растут пропорционально, где-то они фиксированы. Поэтому эффект у сотрудников может отличаться. Работодателям нужно своевременно обновить штатное расписание и приказы, чтобы индексация корректно отразилась в расчетных листках»,

— напомнил эксперт.

Владислав Никонов обратил внимание, что индексация не заменяет отраслевые решения по заработной плате и кадровой политике в медицине, образовании, науке и культуре. Если регионы не поддержат свои учреждения, разрыв между федеральным и региональным уровнями сохранится.

В свою очередь Екатерина Агаева отметила, что индексация зарплаты — это важная мера, которая помогает сохранить доходы на фоне удорожания жизни. Так государство укрепляет социальную устойчивость и престиж госслужбы.

«Бюджетная сфера считается низкооплачиваемым сектором экономики. Так, в июле 2025 года среднее денежное вознаграждение в бюджетной сфере составило 82 543 рубля. При этом полицейскому в среднем готовы платить 53 489 рублей, а начальнику службы безопасности — до 92 367 рублей. Среднее денежное предложение в вакансиях в сентябре 2025 года поднялось до 120 193 рублей, согласно аналитике сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru», — рассказала она.

Отметим, что в 2026 году вырастет минимальный размер оплаты труда и будут повышены страховые пенсии по старости. Индексация пенсий пройдет в два этапа: в феврале и апреле.