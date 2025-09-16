На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокуратура потребовала изъять бизнес у экс-советника Чубайса

Генпрокуратура намерена изъять у экс-советника Чубайса энергетическую компанию
Генеральная прокуратура РФ потребовала обратить в доход государства крупную энергетическую компанию, которая фактически принадлежит бывшему советнику экс-главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолию Чубайсу и его компаньону. Об этом ТАСС рассказал источник в надзорном ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что Генпрокуратура подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга в отношении компании «Облкоммунэнерго». В ходе проведения надзора выяснилось, что холдинг «Корпорация СТС» монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В связи с этим холдинг имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Российской Федерации. Бенефициарами «Корпорации СТС» являются экс-советник Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров, с 2007 года проживающие в Австрии и получившие гражданство этой страны.

Генпрокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, ГУП «Облкоммунэнерго» и его дочерних структур. В связи с этим надзорное ведомство требует обратить в доход РФ имущество Бикова и Боброва — 75% акций «Облкоммунэнерго», а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками по антикоррупционному иску стали также бывшие высокопоставленные чиновники Свердловской области, благодаря которым Биков и Бобров получили контроль над «Облкоммунэнерго».

12 сентября стало известно, что Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход государства группу приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью более 79 млрд рублей, которые связаны с семьей осужденного за коррупцию бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Ранее с экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали более миллиарда рублей.

