С экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали более миллиарда рублей

С бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, осужденного на 10 лет лишения свободы, взыскали более одного миллиарда рублей в доход государства. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области в Telegram-канале.

Прокуратура установила, что Сорокин, который занимал должность главы города с октября 2010 года по октябрь 2015 года, занимался коммерческой деятельностью. Используя свои полномочия, он помогал компании-застройщику и своей супруге Эладе Нагорной получать льготные условия.

Обеспечив заключение договоров с министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области на арендованных земельных участках, им возведены 35 домов жилого комплекса «Новая Кузнечиха», от реализации помещений которых Сорокин выручил прибыль в размере более 1,5 млрд руб.

В декабре 2023 года бывшая супруга Сорокина подала заявление о выходе из состава учредителей компании «Старт-Строй», чтобы воспользоваться полученными в результате коррупционной схемы деньгами. За это она была обязана выплатить стоимость принадлежащих ей 60 % долей участия в уставном капитале организации (более миллиарда рублей).

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением об обращении в доход государства права требования указанной выплаты. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

