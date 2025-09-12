ГП потребовала обратить в доход государства активы семьи экс‑мэра на миллиарды рублей

Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход государства группу приморских компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью более 79 млрд руб., которые связаны с семьей бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного за коррупцию. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Ответчиками по иску выступают 12 физических и юридических лиц, включая родителей бывшего мэра, его жену, сына, а также родных братьев.

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на акции и доли более двух десятков предприятий, а также имущество членов семьи Пушкарева.

Пушкарев возглавлял Владивосток с 2008 по 2017 год. По данным прокуратуры, после прихода к власти он не отказался от предпринимательской деятельности, «а создал ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов», передав вышеуказанные организации своим родственникам.

Для сокрытия конечных бенефициаров ГК «Востокцемент» и вывода прибыли холдинга за рубеж ответчиками использовались офшорные организации, зарегистрированные в ОАЭ, Кипре и на Британских Виргинских островах. Кроме того, в коррупционных схемах были задействованы доверенные лица Пушкарева.

Предварительное слушание по делу пройдет 18 сентября.

В 2019 году бывшего мэра Владивостока приговорили к 15 годам колонии строгого режима по статьям о получении и даче взятки, а также посредничестве в этом, злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Спустя три года его вновь осудили по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Окончательное наказание составило 15 лет лишения свободы. В конце 2024 года стало известно, что Пушкарев отправился из колонии в зону боевых действий.

