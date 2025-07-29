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В Госдуме рассказали о связи размера пособия беременным студенткам с прожиточным минимумом

Буцкая: пособие беременным студенткам зависит от прожиточного минимума региона
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Liderina/Shutterstock/FOTODOM

Размер пособия беременным студенткам будет зависеть от прожиточного минимума субъекта федерации, в котором находится высшее высшее учебное заведение. Об этом РИА Новости рассказала первый заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Она отметила, что пособие будет выплачиваться один раз после рождения ребенка. Депутат уточнила, что в отличие от пособия по уходу за ребенком, которое могут получать как мать, так и отец, а также работающие бабушка или дедушка, пособие по беременности и родам получит только сама студентка.

Буцкая добавила, что никаких возрастных ограничений при получении пособия нет. Главное, чтобы получатель являлась студенткой, которая обучается в вузе по очной форме.

23 июля президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пособия беременным студенткам и аспиранткам до уровня регионального прожиточного минимума с 1 сентября.

Ранее в Совфеде выступили против поощрения подростковой беременности.

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