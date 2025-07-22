В Совфеде выступили против поощрения подростковой беременности

Сенатор Перминова: девушки должны учиться, а не заводить детей в школе

Молодые девушки должны получать образование и создавать семью осознанно. Об этом заявила на пресс-конференции в Москве глава комитета Совета федерации по социальной политике Елена Перминова, комментируя идеи о поощрении рождаемости среди юных девушек.

«Я ни в коей мере не поддерживаю то, что у нас в обществе звучало, что нужно поддерживать девочек (к беременности — прим. ред.), которые учатся в школе», — заявила сенатор.

Она подчеркнула, что к этому вопросу необходимо относиться осторожно, девочкам-подросткам нужно сначала закончить школу, получить образование. По мнению Перминовой, необходимо поддерживать совершеннолетних граждан, которые осознанно создают свою семью, например, в студенческие годы.

До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила в интервью «Газете.Ru», что для несовершеннолетних девушек роды и воспитание ребенка — непосильная нагрузка, поэтому не следует поощрять их рожать еще в школе. Таким образом она прокомментировала распоряжение губернатора Орловской области платить беременным школьницам 100 тыс. рублей за постановку на учет.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал минимальную рождаемость, которой нужно добиться в стране.