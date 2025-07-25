Госдума предложила новые меры для повышения рождаемости в России

Госдума завершила весеннюю сессию 23 июля и приняла рекомендации правительству по усилению демографической политики. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ по итогам «Правительственного часа», посвященного теме рождаемости.

Парламентарии предлагают сосредоточиться на поддержке семей — особенно в сельской местности — а также на повышении доступности жилья и улучшении медицинской помощи беременным женщинам.

Рекомендации адресованы как федеральным органам власти, так и региональным руководителям. Основное внимание уделено улучшению условий жизни россиян — от помощи при рождении детей до мер, связанных с жильем.

Депутаты напомнили, что рост рождаемости — одна из национальных целей, закрепленная в рамках нацпроекта «Семья», который запустили в 2025 году. Инициатива объединяет действующие и новые меры поддержки, направленные как на мотивацию бездетных граждан, так и на улучшение условий для многодетных семей. Среди задач — развитие системы льготной ипотеки, модернизация медицины и информационная поддержка многодетности.

Депутаты считают, что одной из главных причин снижения рождаемости остается материальное положение семей. В то же время отмечается, что прямой связи между доходом и желанием завести детей статистически не установлено, а большинство развитых стран уже давно придерживаются модели низкой рождаемости, поддерживающей лишь стабильную численность населения.

Особое внимание депутаты уделили сельским территориям. По их мнению, именно там модель многодетной семьи может оказаться более востребованной. Предложения включают развитие инфраструктуры, строительство малоэтажного жилья и обновление фельдшерско-акушерских пунктов.

В числе рекомендаций выделили усиление медицинской помощи, направленной на охрану материнства, и контроль за репродуктивным здоровьем взрослого населения, чтобы снизить уровень бесплодия.

Госдума также предложила проводить более точечный анализ ожидаемых эффектов от новых мер до их внедрения. В частности, предлагается изучить эффективность действующих выплат для малоимущих семей с детьми.

Парламент посоветовал привлечь научные организации к экспертной оценке демографических процессов в стране. Профильный комитет Госдумы пообещал следить за выполнением целей нацпроекта «Семья» и отслеживать промежуточные итоги.

Ранее в Совфеде выступили против поощрения подростковой беременности.