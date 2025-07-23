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Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Пособие для беременных студенток вырастет до 100% прожиточного минимума
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Olga Max/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пособия беременным студенткам и аспиранткам до уровня регионального прожиточного минимума с 1 сентября. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее беременным студенткам выплачивали пособие в размере стипендии за 140 дней больничного. Это было от 9 333 до 23 333 рублей за весь отпуск по беременности и родам.

С 1 сентября студентки, обучающиеся очно, будут получать новое пособие по беременности и родам. Его средний размер составит 90 202 рубля. Закон коснется тех, кто учится в колледжах, вузах, учреждениях дополнительного профобразования и научных организациях.

Также Социальный фонд России получит право назначать и выплачивать это пособие. Деньги будут выделяться из федерального бюджета.

До этого кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что повышение пособия по беременности студенткам до 100% размера регионального прожиточного минимума — хорошая мера, однако этого недостаточно.

По его мнению, эту сумму нужно увеличивать до среднего уровня зарплат по региону.

Ранее в Совфеде выступили против поощрения подростковой беременности.

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