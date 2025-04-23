США призвали Всемирный банк перестать выдавать займы Китаю

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон призывает Всемирный банк перестать выдавать займы Китаю на правах «развивающейся страны». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, «нет никаких оправданий» для продолжения кредитования стран, которые соответствуют критериям выхода из-под заимствований Всемирного банка.

«Относиться к Китаю — второй по величине экономике в мире - как к «развивающейся стране» абсурдно», — сказал Бессент в своей речи к Институту международных финансов в Вашингтоне.

2 апреля президент России Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

22 апреля правительство Китайской Народной Республики предложило Японии принять скоординированные меры, чтобы противодействовать тарифной политике главы Белого дома.

Ранее сообщалось, что администрация США намерена рассмотреть возможность понижения пошлин для Китая.