В Европе раскрыли, когда введут ответные пошлины против США

FT: ответные пошлины Европы на товары из США могут вступить в силу в мае

Ответные пошлины Евросоюза в отношении США могут вступить в силу в мае, если будут утверждены на законодательном уровне в апреле. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Пошлины будут приняты 15 апреля на законодательном уровне, но вступят в силу только через месяц», - говорится в сообщении издания.

Как пишет британская газета, 5 апреля еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович проведет телефонный разговор с главой минторга США Говардом Латником. Последний, пишет FT, «оказывает на Трампа мало влияния».

До этого издание Politico писало, что пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, затронут 70% европейского экспорта в США на сумму около €380 млрд.

Трамп заявил, что введение американской администрацией по принципу взаимности таможенных пошлин в отношении всех государств ознаменует собой наступление экономической независимости Соединенных Штатов. По его словам, то, что «страны делают с США, Вашингтон будет делать с ними».

Ранее в США предложили ввести 500%-ные пошлины против России.