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Администрация США намерена рассмотреть возможность понижения пошлин для Китая

WSJ: США рассматривают уменьшение пошлин для Китая для снижения напряженности
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Mark Schiefelbein/AP

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снижения таможенных пошлин на товары из Китая в качестве шага по деэскалации торговой войны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным журналистов, пошлины, вероятно, могут быть сокращены на 50–65%. Кроме того, администрация США изучает варианты гибкого подхода к уменьшению таможенных сборов. Как стало известно, президент Трамп еще не определился с окончательным решением, и в настоящее время идут консультации по возможным вариантам реализации этой меры.

23 апреля сообщалось, что министр финансов США Скотт Бессент ожидает деэскалации торговой войны с Китаем.

В начале апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Лидеры стран по всему миру осудили решение американского лидера, пригрозив ответными мерами.

В настоящее время суммарные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля пошлины на товары из США до 125%.

Ранее Трамп пообещал снизить пошлины в отношении Китая.

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