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Китай предложил Японии вместе противостоять политике Трампа

Kyodo: Китай предложил Японии вместе противостоять тарифной политике Трампа
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Evan Vucci/AP

Правительство Китайской Народной Республики предложило Японии принять скоординированные меры, чтобы противодействовать тарифной политике главы Белого дома США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на правительственные источники.

По данным агентства, письмо с таким предложением от премьера Госсовета Китая Ли Цяна поступило премьеру Японии Сигэру Исибе.

Отмечается, что Китай призвал Японию присоединиться к нему в борьбе «с протекционизмом Трампа». Однако, Kyodo отмечает, что Япония, будучи ближайшим союзником Соединенных Штатов, планирует отреагировать на такое предложение осторожно.

Агентство обратило внимание на то, что шаги по налаживанию отношений Пекина и Токио предпринимаются после того, как президент США объявил о политике введения импортных пошлин для исправления дефицита в торговле с другими государствами.

До этого Дональд Трамп заявил, что многие мировые лидеры и предприниматели просят США снизить таможенные пошлины.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее Трамп приостановил действие новых пошлин США на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

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Тарифные войны Трампа
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