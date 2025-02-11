Цена нефти Brent превысила $77 за баррель

Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $77 за баррель впервые с 3 февраля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE поднялась выше $77 за баррель впервые с 3 февраля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 15:08 мск стоимость Brent росла на 1,5%, достигнув отметки $77,01 за баррель. К 15:12 мск фьючерс на нефть вырос еще на 1,54% — до $77,04.

При этом стоимость нефти марки WTI выросла на 1,47%, до $73,38 за баррель.

15 января цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в марте 2025 года впервые с 13 августа 2024 года превысила отметку $82 за баррель. Согласно информации биржи на 22:06 мск, стоимость продукта увеличилась на 2,73%, достигнув $82,1 за баррель.

10 февраля министр нефти и природного газа Нью-Дели Хардип Сингх Пури заявил, что республика настроена покупать нефть изо всех доступных источников, включая Россию. По словам представителя одного из главных покупателей российского сырья, в настоящее время на рынке сложилась достаточно динамичная ситуация.

Ранее ЕС нарастил закупку нефти у США до максимума за 10 лет.