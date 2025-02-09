ЕС нарастил закупку нефти у США до максимума за 10 лет

Евросоюз нарастил закупку нефти у США до максимальных за 10 лет $12 млрд

Евросоюз нарастил закупку нефти у США до максимума за 10 лет — за весь 2024 год объем закупок составил $12,17 млрд. К такому выводу пришли журналисты РИА Новости по итогу анализа данных статистической службы США.

Всего экспортировано было 173,8 млн баррелей американской нефти. По сравнению с 2023 годом европейский импорт нефтепродуктов из США вырос на 40%.

В пятерку самых крупных импортеров американской нефти вошли Нидерланды, Бельгия, Франция, Польша и Германия. При этом Нидерланды закупили продукцию стоимостью $6 млрд, иными словами, на них пришлась половина европейского импорта нефти у США. Бельгия закупила почти втрое меньше — на $2,32 млрд, что составило еще 20% европейского экспорта нефти, Франция же закупила нефтепродукты из США на $1,6 млрд. На все остальные страны ЕС приходится $2 млрд импорта или менее 20%. При этом в американском экспорте нефтепродуктов поставки на европейский рынок составляют около 10%.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что высокие цены на нефть не позволяют завершить конфликт на Украине.

Ранее президент Колумбии потребовал продать бизнес по добыче нефти в США.