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Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $82

Цена нефти Brent на ICE превысила $82 впервые с 13 августа 2024 года
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Martin Meissner/AP

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE впервые с 13 августа 2024 года превысила отметку $82 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Согласно информации биржи на 22:06 по московскому времени, стоимость Brent увеличилась на 2,73%, достигнув $82,1 за баррель.

К 22:12 по мск фьючерс на Brent немного снизил темпы роста, торгуясь по цене $82,07 (+2,69%). В то же самое время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2025 года возрос на 3,33% и составил $80,08 за баррель.

Накануне глава Евродипломатии Кайя Каллас заявила, что союзники Украины должны работать над снижением ценового потолка на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов. По ее словам, Россия уже не получает тех доходов от нефти и газа, что были раньше.

До этого экономист заявил, что в 2025 году на курс доллара по отношению к рублю окажет влияние группа факторов, главный из которых — цены на нефть.

Ранее цены на перевозку нефти в мире резко выросли из-за США.

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