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Один из главных покупателей российской нефти решил покупать ее из всех источников

Министр Пури: Индия будет закупать нефть изо всех доступных источников
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Максим Богодвид/РИА Новости

Нью-Дели настроен покупать нефть изо всех доступных источников, включая Россию, заявил министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури, пишет агентство ТАСС.

По словам представителя одного из главных покупателей российского сырья, в настоящее время на рынке сложилась достаточно динамичная ситуация. Еще в конце прошлого года предполагалось, что покупки венесуэльской нефти запрещены, но в настоящее время, по его словам, для поставок из этой страны сделали исключение.

Как подчеркнул Пури, в настоящее время европейские страны покупают у России до 25% от импортируемого газа. Он добавил, что в условиях санкций Индия готова покупать нефть по лучшей цене, а решать вопросы с доставкой обязан поставщик.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников написало, что индийские покупатели сжиженного природного газа (СПГ) обсуждают с американскими поставщиками вопрос закупок большего количества топлива.

Ранее стало известно об остановке единственного в России завода СПГ-оборудования.

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