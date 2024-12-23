Курс доллара опустился ниже 100 рублей

Курс доллара на Forex опустился ниже 100 рублей впервые с 10 декабря

В понедельник днем курс доллара на Forex впервые с 10 декабря опустился ниже 100 рублей, а курс евро снизился ниже 105 рублей впервые с 9 декабря. Эти данные предоставлены компанией ICE (композитный индекс нескольких форекс-брокеров) на платформе Investing.com.

На 14:19 по московскому времени доллар подешевел на 2,83%, составив 99,997 рубля. Евро также снизился на 2,62%, достигнув 104,708 рубля.

К 14:28 мск темпы снижения доллара и евро замедлились: доллар стоил 100,121 рубля (-2,79%), а евро — 104,723 рубля (-2,5%).

Сообщалось, что Центробанк установит официальные курсы зарубежных валют к рублю на новогодние праздники 28 декабря. Курсы будут действовать с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. В последний день указанного периода Банк России установит курсы, которые начнут действовать с 10-го числа.

По словам кандидата экономических наук Светланы Фруминой, предел укрепления доллара в начале 2025 года — уровень в 100 рублей.

Ранее стало известно, как дорожают продукты при росте курса доллара.