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Стало известно, как дорожают продукты при росте курса доллара

Экономист Федоров: при взлете курса доллара на 10% инфляция растет на 1,5 п.п.

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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Когда курс рубля снижается к доллару на 10%, инфляция растет на 1,5 процентных пункта. Об этом «Газете.Ru» сказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, отвечая на запрос редакции.

«При изменении курса доллара на 10%, мы видим где-то рост инфляции на 1,5 процентных пункта. В этой связи любые скачкообразные имения курса, они довольно быстро отражаются на кошельках россиян — через инфляцию. Население будет чувствовать обесценение курса рубля через цены на товары и услуги. Если хочется получить страховку от изменения курсов валют, можно вкладываться в инструменты, привязанные к валюте, замещающие облигации, например. В принципе, это один из стабильных источников получения выплат в рублях, но привязанных к курсам валют», — пояснил экономист.

В стратегии говорится, что курс доллара в 2025 году составит 101,5 в среднем по году и 104 рубля к концу 2025 года. 18 декабря американская валюта на внебиржевом рынке стоит чуть более 102 рублей. Только с 20 по 27 ноября курс доллара вырос на 10,5%, преодолев отметку в 114 рублей. Затем началось его снижение.

Кандидат экономических наук, исполняющая обязанности заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина допустила, что предел укрепления доллара в начале 2025 года — уровень в 100 рублей.

Ранее были озвучены условия возвращения курса доллара к уровням 2021 года.

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