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ЦБ рассказал о порядке определения официальных курсов валют на праздники

Центробанк установит официальные курсы валют на праздники 28 декабря
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Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Центробанк установит официальные курсы зарубежных валют к рублю на новогодние праздники 28 декабря. Информация об этом появилась в Telegram-канале регулятора.

Курсы будут действовать с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. В последний день указанного периода Банк России установит курсы, которые начнут действовать с 10-го числа.

Уточняется, что цены на аффинированные драгоценные металлы ЦБ определит в те же даты.

На прошлой неделе экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и восемь опрошенных экономистов и аналитиков спрогнозировали повышение ставки с 21 до 23% на следующем заседании регулятора. По словам экспертов, повышение ключевой ставки приведет к удорожанию вкладов и кредитов.

Так, ставки по депозитам могут вырасти до 25–26%, по потребительским кредитам — до 27–48%, а по ипотеке — до 26% и выше. Когда стоит открывать вклад и брать кредит, что будет с курсом рубля после решения ЦБ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как дорожают продукты при росте курса доллара.

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