Назван предел укрепления доллара в начале 2025 года

Предел укрепления доллара в начале 2025 года — уровень в 100 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, исполняющая обязанности заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

«Это уровень в 100 рублей. На динамику курса рубля к доллару самое большое влияние оказывают три фактора: реакция инвесторов, которая все чаще превращается в панические настроения и валютные спекуляции, стоимость нефтегазовых ресурсов, а также санкционные ограничения.

Спрогнозировать изменения данных факторов крайне сложно, особенно в условиях усиливающейся геополитической напряженности. Также важно обратить внимание на политику американских властей, которая будет влиять на курс доллара», — отметила Фрумина.

По ее словам, неконтролируемое наращивание государственного долга США и расходов на его обслуживание, торговые ультиматумы странам, осуществляющим расчеты в национальных валютах, заморозка резервов иностранных государств могут повлиять на курс доллара.

17 декабря доллар стоит чуть более 103 рублей на внебиржевом рынке. 27 ноября курс американской валюты поднимался до 114,5 рублей, затем пошел на спад.

Ранее были названы условия возвращения курса доллара к уровням 2021 года.