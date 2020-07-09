Путин поручил продлить спецвыплаты медикам на 2 месяца
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Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить специальные выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными. Перечень поручений по итогам обращения к гражданам опубликован на сайте Кремля.
Глава государства распорядился продлить доплаты медицинским и социальным работникам в связи с распространением новой инфекции.
Согласно поручению, набавки будут выплачиваться еще 2 месяца.
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