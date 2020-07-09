Путин поручил продлить спецвыплаты медикам на 2 месяца

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить специальные выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными. Перечень поручений по итогам обращения к гражданам опубликован на сайте Кремля.

Глава государства распорядился продлить доплаты медицинским и социальным работникам в связи с распространением новой инфекции.

Согласно поручению, набавки будут выплачиваться еще 2 месяца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Правительство выделило еще 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам

Дагестан примет боровшихся с COVID-19 врачей на реабилитацию

Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с COVID-19