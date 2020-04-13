Новак отметил ключевую роль Путина в достижении сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что без президента России Владимира Путина сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи могла не состояться, цитирует «Интерфакс».
Новак подчеркнул, что глава государства сыграл ключевую роль в достижении 12 апреля соглашения. Путин постоянно связывался с американской стороной и Саудовской Аравией и обсуждал детали сделки.
«Без участия президента сделка могла не состояться», — констатировал глава ведомства.
Также российский министр подтвердил слова президента США Дональда Трампа, который заявил в рамках новой сделки ОПЕК+, что нефтедобыча сокращается не на 10 млн баррелей в сутки, а на 20 млн б/с. По словам Новака, общее сокращение производства нефти в мире в мае-июне может составить 15-20 млн б/с.
Известно, что в соглашении приняли участие 23 страны, в том числе 10, не входящих в ОПЕК+.
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