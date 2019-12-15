Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы «Большая игра» об условиях транзите газа через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что транзит возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».

Представитель Кремля добавил, что тема транзита поднималась во время встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

«Тема весьма детально, с цифрами обсуждалась. Мы не можем с вами сейчас обсуждать детали», — подчеркнул Песков.

Он также указал на то, что трудности в данном вопросе существуют и их предстоит преодолеть. Одним из таких пресс-секретарь назвал решение решения Стокгольмского арбитражного суда, которое остается неприемлемым для России.

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