«Ъ»: ЦБ поддержал блокировку счетов индивидуальных предпринимателей за долги

Центральный Банк России одобрил идею Министерства финансов и Федеральной налоговой службы блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании налоговых задолженностей. Об этом сообщает «Коммерстантъ».

Отмечается, что ЦБ ссылается на статью 23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой ИП остается физическим лицом и статью 24 ГК РФ, исходя из которой ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Кроме того, в Банке России сослался на Конституционный суд, чтобы подтвердить неразграниченность частного и предпринимательского капитала у ИП.

При этом по мнению регулятора банки в случае взыскания ФНС со счетов ИП должны учитывать социальные ограничения, которые установлены законом в отношении физических лиц. Это касается запрета на взимании пенсий, а также необходимость сохранять уровень дохода не ниже МРОТ.