В Совфеде сделали заявление о техногенной катастрофе на Украине

Российский сенатор прокомментировал в твиттере слова главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о техногенной катастрофе для Украины.

До этого Украине предрекли техногенную катастрофу, если украинское государство не закачает 20 млрд куб. газа к началу отопительного сезона.

По словам сенатора, сначала Коболев разрушил отношения в «Газпромом», а теперь пугается Украину замерзанием и пытается «изображать ее спасителем».

«Известный приём: сперва создать проблему, а затем ее героически решать», — отметил Пушков.

Ранее на Украине заявили о критическом дефиците газа.