В Киеве исключили внесудебное урегулирование спора «Нафтогаза» и «Газпрома»

Украина не пойдет на внесудебное урегулирование спора «Нафтогаза» и «Газпрома» по тем вопросам, где уже есть решение Стокгольмского арбитража. Об это сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает РИА «Новости»

«Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым уже вынес решение Стокгольмский трибунал, не пройдет. Должны следовать общепринятым правовым нормам и международному праву», — написал Климкин в твиттере после первого раунда трехсторонних переговоров по транзиту газа из России в ЕС через Украину.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа прошли конструктивно. По его словам, должностные лица России, Украины и ЕК могут обсудить вопросы по транзиту российского газа через Украину в октябре текущего года.